NBA uno stellare Wembanyama firma il blitz Spurs a Minneapolis

In occasione della sua prima partecipazione ai playoff NBA, il giocatore francese ha contribuito alla vittoria della squadra contro i Minneapolis Timberwolves. La partita si è conclusa con un punteggio di 112-105. Durante l'incontro, il giocatore ha segnato 28 punti, catturato 12 rimbalzi e messo a segno 3 assist. La squadra ha dominato il quarto periodo, portando a casa il risultato.

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Minneapolis (Stati Uniti), 9 maggio 2026 - Alla sua prima apparizione ai playoff NBA, Victor Wembanyama non ha nessuna intenzione di smettere di stupire: nella notte il giovanissimo fuoriclasse transalpino ha infatti inanellato la sua ennesima prestazione da record, la quale ha trascinato i San Antonio Spurs al blitz vincente sul campo dei Minnesota Timberwolves, piegati 115-108. Il lungo classe 2004 ha chiuso il match con un bottino personale di 39 punti (suo nuovo massimo in carriera in post-season), 15 rimbalzi catturati e 5 stoppate rifilate agli avversari. Numeri sensazionali, con i quali Wembanyama ha vinto la sfida a distanza con...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - NBA, uno stellare Wembanyama firma il blitz Spurs a Minneapolis ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate NBA, playoff: Wembanyama porta i San Antonio Spurs in semifinaleSan Antonio (Stati Uniti), 29 aprile - Dopo gli Oklahoma City Thunder, anche i San Antonio Spurs hanno strappato un pass per le semifinali di Western... NBA, Spurs a -2 da Oklahoma City: preoccupa l’infortunio di WembanyamaSan Antonio conquista la 60ª vittoria stagionale ma perde il suo leader per una contusione alle costole. Tutti gli aggiornamenti NBA: A stellar Wembanyama scores in the Spurs blitz in Minneapolis.Editoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net Playoff NBA | Wembanyama domina al Target Center, gli Spurs volano 2-1 sui WolvesSan Antonio ha trovato in Victor Wembanyama il protagonista assoluto di una serata che ha ribaltato l’inerzia della serie. pianetabasket.com