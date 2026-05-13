NBA i risultati della notte 13 maggio | gli Spurs battono i Timberwolves e si portano sul 3-2 nelle semifinali di Conference

Nella notte del 13 maggio si è giocata una sola partita del secondo turno dei playoff NBA 2026. Gli Spurs hanno battuto i Timberwolves, portandosi sul 3-2 nella serie. La gara ha visto gli Spurs prevalere sugli avversari in casa, con una vittoria che permette loro di avvicinarsi alla qualificazione alle finali di conference. La serie proseguirà nelle prossime partite.

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