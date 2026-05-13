NBA i risultati della notte 13 maggio | gli Spurs battono i Timberwolves e si portano sul 3-2 nelle semifinali di Conference
Nella notte del 13 maggio si è giocata una sola partita del secondo turno dei playoff NBA 2026. Gli Spurs hanno battuto i Timberwolves, portandosi sul 3-2 nella serie. La gara ha visto gli Spurs prevalere sugli avversari in casa, con una vittoria che permette loro di avvicinarsi alla qualificazione alle finali di conference. La serie proseguirà nelle prossime partite.
Una sola partita disputata nella notte per il secondo turno dei playoff 2026 nella NBA ovvero San Antonio Spurs-Minnesota Timbervolwes, in attesa dell’altra gara-5 ad Est tra Detroit Pistons e Cleveland Cavaliers in programma domani notte: scopriamo insieme com’è andata la sfida terminata da poche ore. I San Antonio Spurs rialzano la testa in gara-5 e sfruttano ancora una volta il fattore campo per battere nettamente i Minnesota Timberwolves per 126-97, con i texani avanti 3-2 nella serie e che avranno ora a disposizione il primo ‘ match-point ’ nella prossima gara-6 per centrare le finali di Conference ad Ovest. Partita subito equilibrata,...🔗 Leggi su Oasport.it
NBA LIVE: San Antonio Spurs vs Minnesota Timberwolves | January 11, 2026 | NBA Regular Season
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In vista di gara-3 i San Antonio Spurs dovranno sfatare il tabù del Target Center. Nell'ultime 7 gare i texani non hanno mai vinto e il pubblico di Minnesota si farà sentire. #cronachedibasket #nba #minnesotatimberwolves #sanantoniospurs facebook
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