Playoff NBA Detroit e Okc volano sul 2-0 | gli highlights

Da gazzetta.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte NBA, le squadre di Detroit e Oklahoma City hanno ottenuto due vittorie consecutive nel primo turno dei playoff. Cunningham ha guidato i Pistons alla vittoria contro i Cleveland Cavaliers, mentre Reaves non è riuscito a evitare la sconfitta per i Lakers contro i Thunder. Le due gare-2 hanno confermato il momento positivo delle squadre in vantaggio, con gli highlight delle partite disponibili online.

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Cunningham trascina Detroit, Cavs ko. Reaves non basta ai Lakers, i Thunder volano sul 2-0: guarda gli highlights delle due gare-2 della notte Nba.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Playoff NBA, Detroit e Okc volano sul 2-0: gli highlights

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