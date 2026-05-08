Nella notte NBA, le squadre di Detroit e Oklahoma City hanno ottenuto due vittorie consecutive nel primo turno dei playoff. Cunningham ha guidato i Pistons alla vittoria contro i Cleveland Cavaliers, mentre Reaves non è riuscito a evitare la sconfitta per i Lakers contro i Thunder. Le due gare-2 hanno confermato il momento positivo delle squadre in vantaggio, con gli highlight delle partite disponibili online.

Cunningham trascina Detroit, Cavs ko. Reaves non basta ai Lakers, i Thunder volano sul 2-0: guarda gli highlights delle due gare-2 della notte Nba.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Playoff NBA, Detroit e Okc volano sul 2-0: gli highlights

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