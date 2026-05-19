NBA i risultati della notte 19 maggio | i San Antonio Spurs piegano i Thunder dopo due overtime nella gara-1 delle semifinali di Conference

Da oasport.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte si sono disputate le prime gare delle semifinali di Conference della NBA, con i San Antonio Spurs che hanno affrontato gli Oklahoma City Thunder. La partita si è conclusa con la vittoria dei texani per 122-115 dopo due tempi supplementari, dando loro un vantaggio nella serie. La sfida è durata oltre le normali quattro frazioni, con entrambe le squadre che hanno dato vita a un match combattuto e intenso. Questa vittoria permette ai Spurs di partire avanti nella serie al meglio delle sette partite.

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I San Antonio Spurs battono un colpo nelle semifinali della Western Conference per i playoff 2026 della NBA! I texani sorprendono in gara-1 gli Oklahoma City Thunder per 115-122 al termine di una battaglia durata ben due overtime, facendo saltare subito il fattore campo e portandosi 1-0 nella serie. Nella notte italiana di giovedì 21 maggio si gioca gara-2, con i Thunder che proveranno sicuramente a rialzare la testa dopo il ko odierno. San Antonio esce benissimo dai blocchi con un break di 0-7, con i padroni di casa che pian piano iniziano a carburare e si avvicinano dopo la penetrazione di Shai Gilgeous-Alexander (9-12). Gli Spurs conservano un piccolo vantaggio con i liberi di Castle (12-17), con Jalen Williams che mette la freccia per Oklahoma City (22-21). 🔗 Leggi su Oasport.it

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