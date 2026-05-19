NBA i risultati della notte 19 maggio | i San Antonio Spurs piegano i Thunder dopo due overtime nella gara-1 delle semifinali di Conference

Nella notte si sono disputate le prime gare delle semifinali di Conference della NBA, con i San Antonio Spurs che hanno affrontato gli Oklahoma City Thunder. La partita si è conclusa con la vittoria dei texani per 122-115 dopo due tempi supplementari, dando loro un vantaggio nella serie. La sfida è durata oltre le normali quattro frazioni, con entrambe le squadre che hanno dato vita a un match combattuto e intenso. Questa vittoria permette ai Spurs di partire avanti nella serie al meglio delle sette partite.

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