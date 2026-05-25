Nazionale le convocazioni di Baldini | non ci sono calciatori del Napoli ma due napoletani e il figlio di un ex azzurro

Il commissario tecnico ad interim ha convocato 24 giocatori per gli ultimi due impegni stagionali della Nazionale. Nessun calciatore del Napoli è stato selezionato, ma ci sono due napoletani e il figlio di un ex calciatore azzurro. La prima partita si giocherà mercoledì 3 giugno contro il Lussemburgo allo Stade de Luxembourg, mentre la seconda sarà domenica 7 giugno al Pankritio Stadium di Heraklion, in Grecia.

Il ct ad interim dell'Italia Silvio Baldini ha convocato 24 calciatori per gli ultimi due impegni stagionali della Nazionale, che mercoledì 3 giugno allo Stade de Luxembourg affronterà il Lussemburgo e domenica 7 giugno sarà di scena al Pankritio Stadium di Heraklion, sull’isola di Creta, per un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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