Natalia Estrada torna in tv per fare una sorpresa a Pieraccioni | È stato un regalo gigantesco

Natalia Estrada è apparsa in tv per sorprendere Leonardo Pieraccioni, con cui ha condiviso un momento di festa. La scena è avvenuta durante una trasmissione dedicata ai trent’anni di carriera del comico. Estrada, che si era allontanata dal mondo dello spettacolo più di vent'anni fa, ha fatto una visita inaspettata, definendo il gesto come un regalo gigantesco.

Da oltre vent’anni Natalia Estrada ha chiuso con il mondo della recitazione e dello spettacolo per dedicarsi ad altre passioni. In televisione aveva raggiunto moltissima visibilità, il pubblico la adorava ma lei ha preferito trasferirsi in Piemonte, nella natura, per fare tutt’altro. Sono passati trent’anni dall’uscita de Il Ciclone, un film che ha ottenuto un successo pazzesco e che nessuno dimentica. Nel video Natalia Estrada al regista ha detto: “Io dico sempre che Il Ciclone non è stato un film, è stato un fenomeno atmosferico a tutti gli effetti, un tornado che ci ha preso in pieno a tutti e che incredibilmente continua a girare nonostante siano passati 30 anni”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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