Natalia Estrada è stata uno dei personaggi dello spettacolo più popolari degli anni ’90, poi nel 2004 ha lasciato la tv e oggi e oggi gestisce un ranch in Piemonte e alleva cavalli insieme al suo compagno, Andrea Mischianti. Nonostante la lunga assenza dagli schermi, ieri è apparsa a Che tempo che fa per fare una sorpresa a Leonardo Pieraccioni e a tutti i fan che non l’hanno mai dimenticata. L’occasione è stata la celebrazione dei 30 anni de Il Ciclone, il film che nel 1996 conquistò l’Italia incassando oltre 78 miliardi di lire e diventando uno dei titoli simbolo del cinema italiano. Leonardo Pieraccioni, ospite di Fabio Fazio nell’ultima... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Natalia Estrada riappare per i 30 anni de Il Ciclone: la sorpresa a Pieraccioni emoziona tutti

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