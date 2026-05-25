Natalia Estrada è stata popolarissima in televisione tra gli Anni 90 e i 2000, prima di ritirarsi definitivamente dal mondo dello spettacolo nel 2004. Oggi l’ex conduttrice e ballerina spagnola vive e lavora in un ranch in Piemonte, nell’astigiano, dove si occupa a tempo pieno di equitazione e allevamento di cavalli. Nel curriculum professionale di Estrada anche il film campione di incassi “Il Ciclone”, diretta da Leonardo Pieraccioni nel 1996. Natalia Estrada è ricomparsa in video per Leonardo Pieraccioni, ospite nella puntata di ieri 24 maggio a “Che Tempo Che fa”: “Io dico sempre che ‘Il Ciclone’ non è stato un film, è stato un fenomeno atmosferico a tutti gli effetti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Natalia Estrada ricompare in video per Leonardo Pieraccioni: “Ho cambiato vita, ma ‘Il ciclone’ non è stato un film, bensì un fenomeno atmosferico che ci ha colpito tutti”

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