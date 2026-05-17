30 anni de Il Ciclone tra ricordi emozioni e risate | festa per Pieraccioni e il cast a Laterina Il racconto

Una giornata di celebrazioni ha coinvolto una comunità locale in occasione dei trent’anni dall’uscita di un film molto amato, diventato un record d’incassi nel tempo. La festa ha visto la partecipazione del cast e di numerosi fan, che hanno condiviso ricordi, emozioni e momenti di allegria. L’evento si è svolto a Laterina, attirando un pubblico vario e appassionato, e ha rappresentato un’occasione per ricordare le scene più iconiche e il successo che ha accompagnato il film nel corso degli anni.

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