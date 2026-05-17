30 anni de Il Ciclone tra ricordi emozioni e risate | festa per Pieraccioni e il cast a Laterina Il racconto
Una giornata di celebrazioni ha coinvolto una comunità locale in occasione dei trent’anni dall’uscita di un film molto amato, diventato un record d’incassi nel tempo. La festa ha visto la partecipazione del cast e di numerosi fan, che hanno condiviso ricordi, emozioni e momenti di allegria. L’evento si è svolto a Laterina, attirando un pubblico vario e appassionato, e ha rappresentato un’occasione per ricordare le scene più iconiche e il successo che ha accompagnato il film nel corso degli anni.
Un'intera comunità in festa per i trent'anni di un film record d'incassi rimasto nel cuore di generazioni di italiani. Nel pomeriggio di sabato 16 maggio Laterina, in una piazza della Repubblica che strabordava di persone (e altrettante facevano capolino dalle finestre con visuale sul palco. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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