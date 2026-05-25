Natalia Estrada è tornata in televisione dopo quasi venti anni di assenza. La showgirl ha fatto una sorpresa a un attore durante un programma televisivo, dichiarando di aver lavorato molto in televisione, ma senza specificare ulteriori dettagli. La sua ultima apparizione in tv risale al 2004, anno in cui decise di ritirarsi dal mondo dello spettacolo. Da allora, non aveva più partecipato a programmi televisivi o progetti pubblici.

Natalia Estrada è assente in televisione dal 2004, dopo aver lavorato a lungo nel mondo dello spettacolo decise infatti di ritirarsi dalle scene senza mai cambiare idea. L'ex attrice cambiò radicalmente vita andando a vivere con il compagno in un ranch nel Piemonte, ieri però è riapparsa sul piccolo schermo. Il motivo? Ha voluto fare una sorpresa a Leonardo Pieraccioni, ospite a Che Tempo Che Fa in occasione del 30esimo anniversario del film 'Il Ciclone'. Natalia Estrada recitò insieme all'attore e regista e ottenne una visibilità incredibile. Nel video che ha inviato alla trasmissione di Fabio Fazio per fare una sorpresa a Leonardo Pieraccioni ha detto che per lei 'Il Ciclone' non è solo un film ma un fenomeno atmosferico che preso tutti in pieno e continua a girare dopo ben trent'anni. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Natalia Estrada riappare in tv e fa una sorpresa a Pieraccioni: “Ho fatto tante cose in tv, ma…”

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