Natalia Estrada riappare in tv e sorprende Pieraccioni | il dettaglio sui suoi puledri emoziona il pubblico

L’ex volto amatissimo della televisione torna in video a Che tempo che fa per celebrare i 30 anni de Il Ciclone: ‘Non è stato un film, è stato un fenomeno’. Per anni il suo volto è stato tra i più riconoscibili della televisione italiana, poi la scelta di cambiare completamente vita e allontanarsi dai riflettori. Per questo il suo ritorno in video non è passato inosservato. Natalia Estrada è riapparsa a sorpresa nel corso della puntata di Che tempo che fa andata in onda sul Nove, regalando uno dei momenti più commentati della serata. L’occasione era speciale: celebrare i 30 anni de Il Ciclone insieme al regista e protagonista Leonardo Pieraccioni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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