A Cattolica nasce Squali MoLab Run un nuovo appuntamento per gli amanti della corsa

Da riminitoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cattolica si terrà la prima edizione di Squali MoLab Run, una nuova iniziativa dedicata agli appassionati di corsa e camminata. L'evento si svolgerà nel contesto della Granfondo Squali, prevista dal 15 al 17 maggio 2026, e si svolgerà nella Valle del Conca. La manifestazione non sarà competitiva e offrirà un’opportunità di vivere la natura della zona in modo semplice e accessibile.

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La nuova edizione della Granfondo Squali, in programma dal 15 al 17 maggio 2026, si arricchisce di una importante novità che farà felici tutti gli amanti della corsa: la “Squali MoLab Run”, una corsa o camminata non competitiva, immersa nella natura della Valle del Conca, pensata sia per i runner.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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