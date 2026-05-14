A Cattolica nasce Squali MoLab Run un nuovo appuntamento per gli amanti della corsa
A Cattolica si terrà la prima edizione di Squali MoLab Run, una nuova iniziativa dedicata agli appassionati di corsa e camminata. L'evento si svolgerà nel contesto della Granfondo Squali, prevista dal 15 al 17 maggio 2026, e si svolgerà nella Valle del Conca. La manifestazione non sarà competitiva e offrirà un’opportunità di vivere la natura della zona in modo semplice e accessibile.
La nuova edizione della Granfondo Squali, in programma dal 15 al 17 maggio 2026, si arricchisce di una importante novità che farà felici tutti gli amanti della corsa: la “Squali MoLab Run”, una corsa o camminata non competitiva, immersa nella natura della Valle del Conca, pensata sia per i runner.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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?????????? ?? ??????: ?????? ????? ???! La Squali MOLAB RUN è un evento inclusivo, pensato sia per i runner esperti sia per chi desidera approcciarsi alla corsa per la prima volta. Obiettivo? Unire sport e territorio in uno scenario uni - Facebook facebook
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