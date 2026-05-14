A Cattolica nasce Squali MoLab Run un nuovo appuntamento per gli amanti della corsa

A Cattolica si terrà la prima edizione di Squali MoLab Run, una nuova iniziativa dedicata agli appassionati di corsa e camminata. L'evento si svolgerà nel contesto della Granfondo Squali, prevista dal 15 al 17 maggio 2026, e si svolgerà nella Valle del Conca. La manifestazione non sarà competitiva e offrirà un’opportunità di vivere la natura della zona in modo semplice e accessibile.

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