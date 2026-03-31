Memorie in Movimento ad Avellino nasce l' archivio che dà voce ai dimenticati della storia

A Avellino è stato aperto un archivio dedicato alle storie spesso ignorate o trascurate, promosso dall'associazione locale e sostenuto dalla Chiesa Valdese. Il progetto, intitolato Memorie in Movimento, si propone di raccogliere e conservare testimonianze legate alle lotte di donne, persone queer e movimenti di base. La proposta mira a dare spazio alle voci di gruppi sociali marginali e alle loro vicende storiche.

ARCI Avellino lancia, con il sostegno della Chiesa Valdese, un progetto culturale e politico per restituire centralità alle lotte delle donne, delle identità queer e dei movimenti dei margini. È stato inaugurato stamattina ad Avellino “Memorie in Movimento”, il progetto promosso da ARCI Avellino con il contributo dell'8x1000 della Chiesa Valdese, che punta a ripensare radicalmente il concetto stesso di archivio storico: non un deposito di documenti, ma uno strumento politico e artistico capace di ridare voce a chi è rimasto fuori dalla narrazione ufficiale. L'idea alla base del progetto è ricostruire le grandi trasformazioni sociali partendo dai margini, sottraendo la storia al monopolio di una cultura che ha tradizionalmente identificato il progresso attraverso soli soggetti maschili. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Articoli correlati

"Memorie in movimento", nasce l'archivio digitale delle lotte sociali, ambientali e di genere in IrpiniaIl progetto nasce dalla consapevolezza che la memoria collettiva rappresenta un patrimonio fondamentale per comprendere il presente e costruire il...

Da lista civica a movimento regionale: nasce "Adesso" per dare voce a chi non ce l'haUn progetto che parte dai comuni e punta a rivoluzionare il modo di fare politica sul territorio.

Aggiornamenti e contenuti dedicati su Memorie in Movimento ad Avellino nasce...

Discussioni sull' argomento Memorie in movimento, nasce l'archivio digitale delle lotte sociali, ambientali e di genere in Irpinia; Sandisk Stock Fell 12% This Week. Here’s Why Analysts Still See $742 Fair Value; Museo M.I.R.A., Legambiente Avellino organizza un nuovo laboratorio per bambini e bambine sulla tutela dell'acqua; Records a Lecite Visioni: danza, sport e memoria al Teatro Filodrammatici.

ARCI presenta Memorie in movimentoSarà presentato martedì 31 marzo alle ore 10:00, presso la sede di ARCI Avellino APS, il progetto Memorie in movimento: un archivio digitale per le lotte sociali, ambientali e di genere in Irpinia, ... irpinia24.it

Memorie dal sottosuolo - Fëdor Dostoevskij Romanzo diviso in due parti distinte ma complementari: un monologo di critica sociale ancora attualissimo e una parte romanzata in cui si espongono i difetti prima menzionati. Ottimo per chi cerca una lettura breve - facebook.com facebook