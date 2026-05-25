Daniel Suarez ha vinto la Coca-Cola 600 al Charlotte Motor Speedway. La gara si è conclusa sotto la pioggia, prolungando la corsa fino a notte inoltrata. La competizione si è svolta come da tradizione nella NASCAR Cup Series.

Daniel Suarez tionfa nella lunghissima notte della Coca-Cola 600, evento della NASCAR Cup Series disputato come da tradizione presso il Charlotte Motor Speedway. Il #7 di Spire Motorsport si impone per la terza volta in carriera nella principale serie della NASCAR, la prima nella competizione più lunga del calendario. Il messicano si trovava in vetta al 373mo dei 400 giri previsti quando la direzione gara ha deciso di sospendere le attività per pioggia. La scelta di cambiare solo due gomme nell’ultima sosta ha permesso al messicano di ottenere il comando e di beffare il resto dei rivali. Sconfitte le Toyota del Joe Gibbs Racing di Christopher Bell e di Denny Hamlin. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NASCAR, Daniel Suarez festeggia con la pioggia a Charlotte

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