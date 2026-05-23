La gara NASCAR è stata rinviata a causa della pioggia che ha impedito lo svolgimento dell'evento. La decisione riguarda anche il team di Kyle Busch, che dovrà riprogrammare le proprie attività di preparazione. Non sono stati ancora annunciati dettagli sui cambiamenti nel programma. Durante la prima curva, il pilota che guiderà il camion numero 7 non è stato specificato. La nuova data della gara non è ancora stata comunicata ufficialmente.

? Punti chiave Come influenzerà il rinvio la preparazione tecnica dei team per sabato?. Chi guiderà il camion numero 7 durante la prima curva?. Perché la pioggia ha impedito di completare anche un solo giro?. Quali sono le nuove condizioni meteo previste per le ore 8:00?.? In Breve Corey Day guiderà il camion numero 7 della Spire Motorsports in pista.. La gara è stata sospesa alle 19:00 EST per l'asfalto bagnato.. Nuovo appuntamento fissato per sabato mattina alle ore 8:00 EST su FOX Sports 1.. I piloti hanno condiviso ricordi personali durante l'attesa in pit road.. La gara della NASCAR Craftsman Truck Series al Charlotte Motor Speedway è stata rimandata a sabato mattina dopo che piogge persistenti hanno colpito il circuito, interrompendo una sessione carica di tensione emotiva per tutta la comunità sportiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Charlotte, pioggia blocca la NASCAR: gara rimandata per Kyle Busch

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