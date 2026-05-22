NASCAR 600 Miglia a Charlotte in memoria di Kyle

Nella prossima settimana, il circuito di Charlotte ospiterà la Coca-Cola 600, la gara più lunga della stagione NASCAR Cup Series. La corsa si svolgerà sullo stesso tracciato dove si sono disputate molte battaglie nel corso degli anni. La competizione si terrà in memoria di Kyle, una figura importante nel mondo delle corse, e rappresenta un appuntamento fisso per gli appassionati di automobilismo. La gara si svolge come ogni anno nel rispetto delle tradizioni e delle regole della serie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Anche quest’anno sarà il Charlotte Motor Speedway ad accogliere la competizione più lunga della NASCAR Cup Series: la Coca-Cola 600. I protagonisti sono pronti per disputare i 400 giri previsti del catino che sorge nello Stato del North Carolina, quasi 1000km ( 965.606 km per la precisione) da percorrere nel significativo weekend in cui gli Stati Uniti d’America celebrano il ‘Memorial Day’. La prova, indetta a poche ore di distanza dalla conclusione della 500 Miglia di Indianapolis, sarà composta come accade da diversi anni a questa parte da quattro Stage, una in più rispetto a quanto accade solitamente. Ogni frazione inoltre durerà 100 giri, una particolarità rispetto al resto della regular season. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NASCAR, 600 Miglia a Charlotte in memoria di Kyle ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento NASCAR, Kyle Busch muore tragicamente a 41 anniKyle Busch, due volte campione della NASCAR Cup Series, è deceduto in seguito ad una grave malattia. NASCAR, lutto improvviso: scompare il leggendario Kyle Busch? Domande chiave Come ha fatto un campione così attivo a scomparire improvvisamente? Chi sono i colleghi che hanno rivelato il lato umano di Busch?... NASCAR, 600 Miglia a Charlotte in memoria di KyleAnche quest’anno sarà il Charlotte Motor Speedway ad accogliere la competizione più lunga della NASCAR Cup Series: la Coca-Cola 600. I protagonisti sono ... oasport.it NASCAR, pausa della regular season con l’All-Star RacePrima della Coca-Cola 600 di settimana prossima, la NASCAR Cup Series disputerà a Dover la tradizionale All-Star Race, competizione annuale non valida per ... oasport.it