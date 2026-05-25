Narni martedì 26 maggio al Mulino Eroli nuovo appuntamento con il Maggio dei Libri
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Prosegue a Narni il calendario del "Maggio dei Libri 2026". Un nuovo appuntamento è in programma martedì 26 maggio alle 16.30 presso il Mulino Eroli. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi del programma dedicato a bambine e bambini, famiglie e comunità. Nei giardini del Mulino Eroli. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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