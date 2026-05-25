Martedì 26 maggio chiuso al pubblico il Servizio Elettorale

Notizia in breve

Il Servizio Elettorale del Comune di Messina sarà chiuso al pubblico martedì 26 maggio. La sospensione riguarda il ricevimento degli utenti, in seguito alle attività legate alle elezioni amministrative svolte il 24 e 25 maggio 2026. La chiusura si rende necessaria per consentire il completamento delle operazioni post-elettorali. La ripresa dei servizi è prevista per il giorno successivo.