Martedì 26 maggio chiuso al pubblico il Servizio Elettorale
Il Servizio Elettorale del Comune di Messina sarà chiuso al pubblico martedì 26 maggio. La sospensione riguarda il ricevimento degli utenti, in seguito alle attività legate alle elezioni amministrative svolte il 24 e 25 maggio 2026. La chiusura si rende necessaria per consentire il completamento delle operazioni post-elettorali. La ripresa dei servizi è prevista per il giorno successivo.
Il Servizio Elettorale del Comune di Messina sospenderà il ricevimento al pubblico nella giornata di martedì 26 maggio, in seguito alle attività collegate alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026. La chiusura temporanea degli sportelli è stata disposta per consentire al personale di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
MOM e Comune di Treviso, insieme per ridisegnare il servizio pubblico - TG Plus NEWS Treviso
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