Napoli ufficiale l’addio di Antonio Conte

L’allenatore italiano lascia il suo ruolo al Napoli dopo una vittoria contro l’Udinese, conclusa con il gol di Rasmus Hojlund. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, sancendo il termine del suo incarico sulla panchina partenopea. La comunicazione ufficiale dell’addio è stata resa nota subito dopo la partita, senza ulteriori dettagli.

Finisce con una vittoria contro l’Udinese, decisa dal gol di Rasmus Hojlund, l’ avventura di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Si chiude così il rapporto tra il tecnico e il club azzurro, dopo due stagioni intense e ricche di emozioni. L’addio era già stato lasciato intuire dal giro di campo e dalle dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa al termine della sfida contro l’Udinese, sia da parte del presidente Aurelio De Laurentiis sia dello stesso Conte, mentre oggi è arrivata la conferma ufficiale attraverso il messaggio pubblicato dal presidente su X. I ringraziamenti del Napoli. Queste le parole d’addio del presidente nei confronti dell’allenatore, che chiudono definitivamente il capitolo Conte a Napoli. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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Napoli, Meret verso laddio: scelto il sostituto

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