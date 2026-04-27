Napoli Neres vicino all’addio? Tutto dipende dal destino di Antonio Conte

A Napoli, l’attaccante brasiliano potrebbe lasciare il club nelle prossime settimane, ma tutto dipenderà dalle decisioni dell’allenatore. Da mesi, Neres gioca con frequenza irregolare, alternando prestazioni convincenti a periodi di assenza. La sua presenza in campo rimane intermittente, e la situazione attuale alimenta le voci di un possibile trasferimento. La società sta valutando gli sviluppi, mentre il giocatore cerca di ritagliarsi un ruolo stabile.

Sono mesi, ormai, che David Neres scende in campo sporadicamente, senza una continuità. L’attaccante accende le partite, per poi, tornare nuovamente nell’oblio. Certamente, gli infortuni hanno contribuito a determinare le sue assenze. Nelle menti dei più attenti, tuttavia, sorge spontanea una domanda: si tratta di un problema del giocatore o è il contesto calcistico che non gli consente che esprimersi pienamente? La rivista “Il Mattino”, senza giri di parole, si è espressa sulla situazione; utilizzando le seguenti parole:” E di mercato anche? Non si esclude nulla. Molto passerà dall’allenatore che il prossimo anno sarà sulla panchina del Napoli, che potrà sfruttare al meglio le sue qualità o magari aprirgli la porta delle cessioni”.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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