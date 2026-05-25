Il Napoli ha vinto 1-0 contro l’Udinese al Maradona, con un gol che ha deciso la partita. La gara è stata equilibrata, con entrambe le squadre che hanno combattuto fino alla fine. L’unico episodio che ha sbloccato il risultato è stato decisivo per il risultato finale. I tre punti rafforzano la posizione in classifica del Napoli.

Gara equilibrata al Maradona: il Napoli trova il guizzo e difende il vantaggio. l Napoli supera l’Udinese per 1-0 allo stadio Diego Armando Maradona al termine di una gara combattuta e decisa da un episodio, che consente agli azzurri di portare a casa tre punti importanti per la classifica. Gara equilibrata e pochi spazi. La partita si è sviluppata su ritmi intensi ma con poche occasioni nitide nel primo tempo. L’Udinese ha confermato la propria solidità difensiva, chiudendo bene gli spazi e provando a ripartire in velocità. Il Napoli ha mantenuto il possesso palla per lunghi tratti, cercando varchi nella difesa friulana senza però riuscire a sfondare con continuità nella prima frazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli–Udinese 1-0: gli azzurri vincono di misura al Maradona

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

UDINESE vs NAPOLI [ DIRETTA - LIVE ] VIVI CON NOI TUTTA LA SERIE A

Notizie e thread social correlati

Napoli-Udinese, l’ultima di campionato degli azzurri in diretta dal MaradonaDurante l’ultima giornata di campionato, il Napoli ha affrontato l’Udinese allo stadio Maradona.

Napoli batte Torino 2-1: Alisson e Elmas trascinano gli azzurri al MaradonaIl Napoli ha vinto 2-1 contro il Torino nel match giocato al Maradona, con gol di Alisson e Elmas.

Temi più discussi: Napoli-Udinese 1-0; Serie A, Napoli-Udinese 1-0: video, gol e highlights; Napoli-Udinese 1-0, pagelle: KDB inventa, Hojlund non perdona; Napoli - Udinese (1-0) Serie A 2025.

#SerieA | Resultados Domingo (Última Fecha): - Parma 1 - Sassuolo 0 - Napoli 1 - Udinese 0 - Milan 1 - Cagliari 2 - Hellas Verona 0 - Roma 2 - Torino 2 - Juventus 2 - Cremonese 1 - Como 4 - Lecce 1 - Genoa 0 x.com

Il Napoli chiude la sua stagione con una vittoria. Napoli 1:0 Udinese reddit

Live Napoli-Udinese 1-0, gli azzurri vincono e blindano il secondo postoNapoli-Udinese, è il giorno dell'addio di Antonio Conte. Il tecnico salentino si prepara a salutare la gente di Napoli al termine di un cammino durato due anni. Uno scudetto ... leggo.it

Napoli-Udinese 1-0: Conte ultimo regalo nel giorno dell'addio, fa espellere lui Kabasele. L'abbraccio del Maradona, azzurri secondiSerie A 2025-26, 38a giornata, Napoli-Udinese, 1-0, i top e flop: Hojlund e De Bruyne regalano l'ultima vittoria a Conte da tecnico degli azzurri. Finale da strappalacrime per il saluto finale del Mar ... sport.virgilio.it