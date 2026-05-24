Durante l’ultima giornata di campionato, il Napoli ha affrontato l’Udinese allo stadio Maradona. La partita si è svolta senza ulteriori interruzioni, con i giocatori che hanno dato il massimo sul campo. La cronaca in tempo reale ha seguito ogni azione, dai primi minuti fino al fischio finale. Non ci sono state modifiche o eventi imprevisti di rilievo durante l’incontro, che si è concluso senza sorprese.

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© Forzazzurri.net - Napoli-Udinese, l’ultima di campionato degli azzurri in diretta dal Maradona

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Napoli Udinese LIVE Partita Serie A con i napoletani allo stadio Maradona

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