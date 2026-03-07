Napoli batte Torino 2-1 | Alisson e Elmas trascinano gli azzurri al Maradona

Il Napoli ha vinto 2-1 contro il Torino nel match giocato al Maradona, con gol di Alisson e Elmas. È la seconda vittoria consecutiva per gli azzurri, che ora sono a un punto dal Milan. In campo sono tornati De Bruyne e Anguissa, mentre Casadei ha segnato per il Torino all’87’.

Il Napoli batte il Torino 2-1 al Maradona: ad Alisson Santos ed Elmas risponde Casadei
L'undici di Conte domina per lunghi tratti l'incrocio con i granata, mettendo al sicuro il risultato con un gol per tempo.

Napoli-Torino 2-1: Alisson ed Elmas blindano la Champions. Il Maradona riabbraccia De Bruyne dopo 132 giorni
Una notte magica a Fuorigrotta: gli azzurri superano l'emergenza a centrocampo, blindano il terzo posto e ritrovano finalmente il loro fuoriclasse...

Il Napoli consolida il terzo posto in campionato e il piazzamento Champions, battendo il Torino per 2-1 nell'anticipo della 28esima giornata della serie A allo stadio Maradona.

Napoli-Torino 2-1: Conte, punti Champions. Tutte le dichiarazioni dei protagonisti
NAPOLI - Seconda vittoria consecutiva per il Napoli di Antonio Conte che batte il Torino 2-1 e difende il suo 3° posto in classifica portandosi momentaneamente a -1 dal Milan 2° e a +5 sulla Roma.

#SerieA, il #Napoli batte il #Torino: #Conte ritrova #DeBruyne ma perde #Vergara
I partenopei vincono grazie ad #AlissonSantos e a #Elmas e vanno a +5 sulla #Roma e a +8 sul #Como, oggi in campo a #Cagliari

Napoli, vittoria Champions: Elmas e Alisson Santos regalano i tre punti alla squadra di Conte che batte un buon Torino ed è a +8 sul quinto posto in classifica