Il Napoli sta affrontando un cambio di allenatore dopo la decisione di Antonio Conte di lasciare la squadra. Sky suggerisce che, tra le parti coinvolte, potrebbe esserci un terzo soggetto che beneficia di questa situazione. La società sta cercando un nuovo tecnico, ma ancora non sono stati annunciati nomi ufficiali. La scelta del sostituto è attesa nelle prossime settimane, mentre il club si concentra sulla pianificazione del nuovo progetto tecnico.

Il Napoli si prepara a una vera e propria rivoluzione tecnica dopo l’addio ormai certo di Antonio Conte. Il presidente Aurelio De Laurentiis sta valutando attentamente i profili idonei per avviare un nuovo ciclo vincente. Secondo quanto riportato da Massimo Ugolini le prossime ore saranno cruciali per definire la guida della squadra, con la dirigenza partenopea impegnata a sfogliare una margherita di candidati di altissimo livello, pronti a raccogliere un’eredità pesante ma estremamente stimolante. Allegri e Italiano in pole: la situazione. Massimiliano Allegri rappresenta la scelta dell’esperienza e della solidità gestionale. A suo favore giocano un curriculum vincente e l’ottimo rapporto professionale con il direttore sportivo Manna, consolidato ai tempi della Juventus. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, tra i due ‘litiganti’ il terzo ‘gode’? Sky spinge per un’ipotesi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

WWE: Tra le due litiganti Jacy Jayne gode e prenota un posto per Stand & DeliverNella corsa verso l’evento Stand & Deliver, Jacy Jayne si prepara a salire sul ring.

Antonio Conte e Napoli, prende quota l’ipotesi del terzo annoL'ipotesi di un terzo anno di contratto tra Antonio Conte e il Napoli sta diventando sempre più concreta, secondo fonti vicine alle parti.

Argomenti più discussi: Torna il simbolo del PSDI, tra i due litiganti emerge Costi che guida la Fondazione Saragat; De Maggio: Non solo Sarri e Allegri, in ascesa il nome di Palladino! Le ultime su Manna e sul possibile primo acquisto; Valzer panchine, occhio ad Allegri per il Napoli: è stato a cena a Milano con Manna; Sarri, il Napoli si tutela: contatti con Allegri: E in lista c'è anche un ex Lazio.