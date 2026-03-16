L'ipotesi di un terzo anno di contratto tra Antonio Conte e il Napoli sta diventando sempre più concreta, secondo fonti vicine alle parti. La discussione sulla durata dell’accordo sta proseguendo, con alcuni segnali che indicano un possibile prolungamento oltre la stagione attuale. Al momento, non sono stati annunci ufficiali e le trattative continuano tra le parti coinvolte.

L’orizzonte tra Antonio Conte e il Napoli potrebbe estendersi più di quanto si pensasse fino a pochi mesi fa. L’ipotesi di una collaborazione oltre il secondo anno, che in passato sembrava piuttosto improbabile, oggi torna invece a essere uno scenario concreto anche alla luce delle recenti parole dell’allenatore azzurro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport “Conte fino a tre. Ovvero: Antonio Conte e il Napoli insieme per la terza stagione consecutiva, come da contratto sottoscritto con De Laurentiis a giugno 2024”. Un passaggio che riporta al centro dell’attenzione un dettaglio importante dell’accordo firmato la scorsa estate e che oggi assume un significato diverso rispetto a dodici mesi fa. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Antonio Conte e Napoli, prende quota l’ipotesi del terzo anno

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