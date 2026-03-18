WWE | Tra le due litiganti Jacy Jayne gode e prenota un posto per Stand & Deliver

Nella corsa verso l’evento Stand & Deliver, Jacy Jayne si prepara a salire sul ring. NXT ha spostato il suo show settimanale dalla sede di Orlando a Houston, in Texas, come parte della promozione. La wrestler ha approfittato di questa occasione per conquistare un posto importante nella card dell’evento. La scena si anima con le tensioni tra le varie protagoniste.

Nella Road To Stand & Deliver NXT ha lasciato il Performance Center di Orlando per fare uno show settimanale a Houston in Texas. Una puntata importante per iniziare a formare la card dell’evento più importante dell’anno che si è aperta subito con il triple threat femminile per il titolo di NXT. La campionessa Jacy Jayne è stata chiamata a difendere il titolo contro Sol Ruca e Zaria che da grandi amiche in breve tempo sono passate ad acerrime nemiche dopo il tradimento dell’australiana. Fanno tutto loro due. Tipologia di match sfavorevole alla campionessa che in un triple threat può perdere il titolo anche senza essere schienata o sottomessa, ma anche match senza squalifica con le Fatal Influence pronte ad intervenire in aiuto della loro leader. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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