Napoli mangia come piace a noi | tappa in città per il format di Birra Moretti

Dopo il lancio del Manifesto "Mangiare come piace a Noi” in TV e digital, Birra Moretti ha dato il via a una serie di eventi che rimettono al centro della tavola il cibo e la birra come protagonisti dei momenti condivisi. Il primo appuntamento si è tenuto a Milano presso Pizza Stella, insieme ai. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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