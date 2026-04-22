Sfogliatella braciola al ragù pizza chiena e tatiello | le pietanze protagoniste di Vedi Napoli e poi Mangia dal 24 al 26 aprile A San Potito il concerto del Coro della Città di Napoli

Dal 24 al 26 aprile si svolge la quarta edizione di “Vedi Napoli e poi Mangia”, una manifestazione dedicata alle specialità culinarie napoletane come sfogliatella, braciola al ragù, pizza chiena e tatiello. La rassegna, promossa dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, si tiene a San Potito, dove si terrà anche un concerto del Coro della Città di Napoli.

Prosegue con successo la quarta edizione di “Vedi Napoli e poi Mangia”, rassegna ideata, sostenuta e promossa dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli. Direzione artistica e curatela scientifica dell’antropologo Marino Niola. Tutti gli eventi sono gratuiti. Per.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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