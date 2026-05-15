Consumi Birra Moretti celebra l' autenticità a tavola

Secondo un’indagine recente, il 94% degli italiani considera una tavolata tra amici accompagnata da una birra il momento ideale per sentirsi liberi di essere se stessi, lontano da aspettative e pressioni sociali. Birra Moretti si impegna a celebrare questa dimensione di autenticità e convivialità, valorizzando i momenti di condivisione tra persone. La consapevolezza di un cambiamento verso esperienze più genuine si riflette nelle abitudini di consumo degli italiani, che preferiscono trascorrere il tempo in compagnia in modo semplice e spontaneo.

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Roma, 15 mag. (Labitalia) - Per il 94% degli italiani, una tavolata tra amici davanti a una birra rappresenta il luogo in cui sentirsi davvero liberi di essere sé stessi: lontani da aspettative e pressioni, confermando un cambiamento verso momenti più autentici e genuini. Cresce quindi la distanza da tutto ciò che è costruito, a favore di un'idea di tavola più semplice e genuina. Questo orientamento si traduce in una maggiore attenzione all'autenticità dell'esperienza: per una cena tra amici, quasi un italiano su due (49,2%) sceglie ambienti in cui sentirsi a proprio agio, seguiti da locali semplici (45,4%) e da una proposta gastronomica genuina e gustosa (42,5%), fatta di porzioni generose, meglio se da condividere. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Consumi, Birra Moretti celebra l'autenticità a tavola ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento ‘L’Umbria in tavola’: Birra Flea celebra il Made in ItalyIn occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, Birra Flea promuove ‘L’Umbria in tavola’, un’iniziativa dedicata alla valorizzazione delle... Nasce “Buona ‘sta Birra!”: i birrai italiani uniti per celebrare i 30 anni della birra artigianaleROMA – In occasione dei 30 anni della birra artigianale italiana nasce “Buona ‘sta Birra!”, l’iniziativa nazionale promossa da Unionbirrai,... Consumi, Birra Moretti celebra l’autenticità a tavolaPer il 94% degli italiani, una tavolata tra amici davanti a una birra rappresenta il luogo in cui sentirsi davvero liberi di essere sé stessi: lontani da aspettative e pressioni, confermando un cambia ... adnkronos.com Birra Moretti con il format itinerante Milano mangia come piace a noi racconta il ritorno alla tavola autenticaBirra Moretti celebra il valore dell’autenticità a tavola: per 9 italiani su 10 i momenti migliori nascono proprio lì, dove le aspettative di perfezione lasciano spazio a buon cibo, ottima birra e all ... foodaffairs.it