Il sindaco di Napoli ha dichiarato che il Comune attende da tempo i progetti per un nuovo stadio, sottolineando che l’amministrazione è favorevole a un investimento privato in questa direzione. Ha aggiunto che la città ha iniziato a lavorare su queste proposte prima di altri. La risposta arriva a una richiesta di chiarimenti sulla realizzazione di un nuovo impianto sportivo, senza fornire dettagli sui tempi o sui soggetti coinvolti.

«Se il presidente vuole fare un investimento privato facendo uno stadio nuovo, noi siamo solo contenti, ma stiamo aspettando questi progetti da tanto tempo: siamo partiti prima dalla riqualificazione del Maradona, poi siamo andati a Bagnoli, poi al Centro direzionale, adesso siamo nell'ex area Q8. Quando arriverà questo progetto noi lo valuteremo con la massima disponibilità e nei tempi più rapidi possibili, ma fino ad ora non è arrivato». Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha replicato alle ultime dichiarazioni del presidente del Calcio Napoli, Aurelio de Laurentiis, sulla realizzazione di un nuovo stadio sui terreni ex Q8 nell'area orientale della città. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, Manfredi risponde a De Laurentiis: «Stadio nuovo? Aspettiamo progetti da tanto tempo»

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