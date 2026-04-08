Manfredi | Presto cittadinanza onoraria a De Laurentiis Io commissario per lo stadio? Possibile

Il sindaco ha annunciato che presto sarà conferita la cittadinanza onoraria al presidente del club calcistico cittadino. Inoltre, ha dichiarato che potrebbe assumere il ruolo di commissario per la gestione dello stadio. La decisione sulla cittadinanza onoraria arriva in un momento di attenzione verso il club e il suo rappresentante. La proposta sarà formalizzata nelle prossime settimane.

Napoli è pronta per conferire al presidente del club calcistico cittadino la sua cittadinanza onoraria. Sono le parole del sindaco, Gaetano Manfredi, dopo che a De Laurentiis è stata conferita la cittadinanza onoraria statunitense a Los Angeles." Tempi maturi per conferirla – ha spiegato il primo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Manfredi: «Maradona, possibile sub-commissario. Cittadinanza onoraria a De Laurentiis: tempi maturi» Manfredi: "Cittadinanza onoraria a Conte? Nella nostra lista c'è prima De Laurentiis"Le parole del sindaco di Napoli sulla possibile concessione della cittadinanza onoraria al tecnico del quarto scudetto azzurro “Cittadinanza onoraria... Si parla di: Cittadinanza onoraria De Laurentiis, Napoli resta ferma. Perché?. Cittadinanza Onoraria di Napoli a De Laurentiis, l'annuncio del Sindaco ManfrediIl Sindaco Gaetano Manfredi ha annunciato che Aurelio De Laurentiis presto riceverà la Cittadinanza Onoraria di Napoli per gli ampi meriti sportivi. areanapoli.it Napoli, Manfredi: Presto la cittadinanza onoraria a De LaurentiisSub-commissario per il Maradona in vista di Euro 2032? C'è questa possibilità. Non è stato ancora definito nulla a livello nazionale. Noi stiamo andando avanti con la progettazione dello stadio, siam ... napoli.repubblica.it