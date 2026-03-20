Stadio Manfredi Non serve l’intesa con De Laurentiis

Il sindaco di Napoli ha dichiarato che non è necessaria un’intesa con il presidente del club riguardo allo stadio Maradona. Nel frattempo, il progetto legato alla candidatura della città per Euro 2032 sta avanzando, con le discussioni che si fanno più intense e concrete. La situazione riguarda quindi sia l’impianto sportivo che la possibilità di ospitare grandi eventi internazionali.

"> Il futuro dello stadio Maradona e la candidatura di Napoli a Euro 2032 entrano nel vivo. Come racconta Luigi Roano su Il Mattino di Napoli, il sindaco Gaetano Manfredi ha fatto chiarezza su uno dei temi più discussi: il rapporto con De Laurentiis non rappresenta un ostacolo formale. Luigi Roano su Il Mattino di Napoli sottolinea come il primo cittadino abbia voluto sgombrare il campo da equivoci: «Non ci sono ostacoli formali o norme al riguardo, ce lo chiede la Figc». Manfredi, come evidenzia Luigi Roano su Il Mattino di Napoli, ha ribadito l’unità d’intenti con il presidente del Napoli: «Anche De Laurentiis vuole una Napoli competitiva, una sintesi si troverà». 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Stadio, Manfredi «Non serve l’intesa con De Laurentiis» Articoli correlati Stadio Maradona, Manfredi: “Lavori indipendentemente dagli Europei. De Laurentiis? Sintesi si troverà”Il sindaco di Napoli annuncia la riqualificazione strutturale dello stadio Maradona a prescindere dalla candidatura per Euro 2032. Stadio Maradona, l’assessore Cosenza: “De Laurentiis informato di tutto. Vuole il suo stadio? Noi procediamo”A Crc: “A noi va benissimo che lo faccia ma usciamo dal cronoprogramma di Euro2032 se non si fissa bene quello che si vuole fare. Contenuti e approfondimenti su Stadio Manfredi Non serve l'intesa con... Temi più discussi: Stadio Maradona, Gaetano Manfredi: Non serve l’intesa con De Laurentiis; Inaugurato il murale di Jorit al Maradona. Manfredi: Stadio candidato per Euro 2032, ci faremo trovare pronti; Europei 2032, Manfredi: Stadio Maradona riqualificato a prescindere dall’assegnazione; Murale di Jorit allo stadio Maradona, Manfredi: Se l’Uefa sceglie Napoli saremo pronti. Stadio Maradona, Gaetano Manfredi: «Non serve l’intesa con De Laurentiis»Tutto vuole tranne che i tormentoni il sindaco Gaetano Manfredi. Così sulla partecipazione di Napoli a Euro 2032, a chi gli chiede se senza accordo con patron Aurelio De Laurentiis ... ilmattino.it Stadio Maradona, Manfredi rilancia: Riqualificazione priorità per NapoliIntervenuto ai microfoni di Radio CRC, il primo cittadino ha delineato una visione che va oltre la semplice manutenzione. gonfialarete.com Europa League | Ottavi Stadio Olimpico Ore 21 Radiocronaca LIVE con @andrea_dicarlo e @danielelomonaco DAJE #ASRoma #RomaBologna #EuropaLeague - facebook.com facebook #Marotta e il nuovo stadio: "Nasce dall'esigenza di avere una struttura che risponda agli standard internazionali" x.com