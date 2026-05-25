L’allenatore di Napoli ha lasciato la squadra, aprendo a cambiamenti in rosa. Noa Lang, che era in prestito al Galatasaray, torna in Italia dopo sei mesi in Turchia. Il club non eserciterà il riscatto sull’esterno olandese. La partenza di Conte modifica le strategie di mercato e la composizione della rosa azzurra. La società non ha ancora annunciato il nome del nuovo tecnico.

Noa Lang rientra a Napoli dopo sei mesi in Turchia: l’esterno olandese non sarà riscattato dal Galatasaray e l’addio di Conte rimescola completamente il suo futuro in azzurro. Lang e il fallimento con Conte: come cambia tutto. La prima stagione di Lang all’ombra del Vesuvio si è consumata in fretta. Sei mesi caratterizzati da uno scollamento tattico con Antonio Conte, il cui rapporto con l’esterno olandese non è mai decollato. Il divorzio tra l’allenatore salentino e il Napoli ha però innescato una dinamica nuova. Quella partenza, che sembrava suggellare definitivamente il fallimento del calciatore in Italia, apre invece scenari inaspettati. Il Galatasaray ha vinto il campionato turco. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, l’addio di Conte rilancia un azzurro: cambia il suo futuro con un nuovo allenatore

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