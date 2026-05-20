Nuovo allenatore Napoli il sondaggio | chi preferireste in caso di addio di Conte? | VOTA
Negli ultimi giorni, si sono intensificate le discussioni sui possibili candidati a sostituire Antonio Conte sulla panchina del Napoli per la stagione 20262027. Un sondaggio online invita i tifosi a esprimere le proprie preferenze nel caso in cui il tecnico attuale lasciasse la squadra. La ricerca di un nuovo allenatore sta attirando l’attenzione dei supporter, con diverse voci e ipotesi che circolano tra appassionati e addetti ai lavori.
Il toto-nomi relativo al possibile sostituto di Antonio Conte sulla panchina del Napoli per la stagione 20262027 tiene banco negli ultimi giorni.NapoliToday propone un sondaggio ai suoi lettori e a tutti i tifosi azzurri per scegliere il nome preferito su una lista di candidati ad assumere la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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