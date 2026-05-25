Napoli la lettera dei vigili idonei al concorso di Polizia Locale | Pronti a scendere in strada per la sicurezza

Un gruppo di vigili idonei al concorso di Polizia Locale a Napoli ha inviato una lettera in cui afferma di essere pronto a intervenire nelle strade per garantire la sicurezza pubblica. La comunicazione è stata diffusa pubblicamente e si rivolge alle autorità competenti, sottolineando la disponibilità a lavorare su strada a tempo determinato. Non sono stati forniti dettagli su eventuali collaborazioni o tempistiche specifiche.

Lettera degli idonei a tempo determinato del concorso di Polizia Locale a Napoli: "Siamo pronti a scendere nelle strade per garantire la sicurezza dei cittadini. Dateci questa possibilità". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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