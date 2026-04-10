Napoli viaggi gratis su bus e metro alla Polizia Locale | Così gli agenti garantiranno la sicurezza

A Napoli, è stata proposta una delibera che permette agli agenti della polizia locale di viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici, tra cui bus e metro. La proposta, sostenuta dai sindacati Csa e Cgil Fp, è rivolta al Comune e alla Regione Campania. L’obiettivo è facilitare gli spostamenti degli agenti, ritenuti utili per garantire la presenza e la sicurezza nelle aree della città.

Proposta di delibera dei sindacati Csa e Cgil Fp a Comune di Napoli e Regione Campania per consentire di viaggiare gratis sui mezzi di trasporto pubblico agli agenti della polizia locale. "Un piano per aumentare la sicurezza di passeggeri e conducenti". 🔗 Leggi su Fanpage.it Polizia locale, operazione sicurezza. Agenti in borghese su metrò e bus sorveglianza potenziata nelle scuoleAumentare il numero degli agenti e i servizi sul territorio, con un occhio particolare alla sorveglianza delle scuole e dei mezzi pubblici. Insulti social alla polizia locale, denunciati in 25. "Tutta la politica difenda gli agenti"FRANCAVILLA FONTANA - L’assessore francavillese Sergio Tatarano invita tutte le forze politiche, opposizioni comprese, a fare quadrato attorno agli... Napoli, viaggi gratis su bus e metro alla Polizia Locale: Così gli agenti garantiranno la sicurezzaProposta di delibera dei sindacati Csa e Cgil Fp a Comune di Napoli e Regione Campania per consentire di viaggiare gratis sui mezzi di trasporto pubblico ... fanpage.it Pasquetta con più controlli delle forze di polizia a Napoli e provinciaIn occasione della giornata di Pasquetta, tradizionalmente dedicata alle gite fuori porta, le Forze di polizia sono impegnate in un articolato piano di controllo su tutto il territorio della provincia ... ansa.it