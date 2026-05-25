Napoli il totonomi per il dopo Conte | dai favoriti Italiano e Allegri al sogno Guardiola calda anche la pista Mancini
Il Napoli ha ufficialmente aperto la ricerca del nuovo allenatore dopo l'addio di Antonio Conte. Attualmente, i nomi più accreditati sono quelli di Allegri e Italiano, considerati favoriti. Sul tavolo ci sono anche le candidature di Guardiola e Mancini, con quest’ultimo che suscita particolare interesse. La società sta valutando le opzioni per trovare il sostituto che guiderà la squadra nella prossima stagione.
Il totonomi per individuare il successore del tecnico leccese, che lascia il Maradona dopo due stagioni, è già iniziato: in pole Allegri e Italiano Il Napoli saluta Antonio Conte e apre ufficialmente la corsa alla panchina azzurra. Il totonomi per individuare il successore del tecnico leccese. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Antonio Conte-Napoli: si proseguirà insieme anche la prossima stagione
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