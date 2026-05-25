Napoli il totonomi per il dopo Conte | dai favoriti Italiano e Allegri al sogno Guardiola calda anche la pista Mancini

Notizia in breve

Il Napoli ha ufficialmente aperto la ricerca del nuovo allenatore dopo l'addio di Antonio Conte. Attualmente, i nomi più accreditati sono quelli di Allegri e Italiano, considerati favoriti. Sul tavolo ci sono anche le candidature di Guardiola e Mancini, con quest’ultimo che suscita particolare interesse. La società sta valutando le opzioni per trovare il sostituto che guiderà la squadra nella prossima stagione.