Nell’attuale corsa per la panchina azzurra, il nome di un allenatore in uscita dal Napoli è in prima fila, con un altro tecnico che si starebbe preparando a tornare in campo. Nei prossimi giorni, si attendono decisioni ufficiali e conferme sulle scelte dei club coinvolti. Tra i nomi più discussi ci sono anche altri allenatori come Allegri e Gasperini, mentre il desiderio di portare un tecnico di fama internazionale resta vivo. La situazione resta molto fluida e soggetta a sviluppi imminenti.

"La volontà è lasciare il garage", disse l’ultima volta, prima di cambiare vita. Era il 2016, l’uomo al microfono era Antonio Conte e il garage la Nazionale, portata fino ai quarti dell’Europeo. Un garage metaforico, per dire al mondo che lui, Antonio, si sentiva un allenatore di club, con la necessità istintiva - quasi fisica - di vedere la squadra ogni maledetto martedì, e poi il mercoledì, e poi ancora il giovedì. Non ogni tre mesi per giocare la Nations. Sono passati dieci anni giusti, e ci risiamo. Conte ha fatto il giro largo, è andato e tornato due volte dall’Inghilterra come su un volo di linea. Chelsea, Inter, Tottenham, Napoli. Tremilaseicento giorni dopo, è pronto per tornare in Nazionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sprint per l'Italia: Conte davanti, poi Mancini. Il sogno resta Guardiola

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