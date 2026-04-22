A Napoli, il rapporto tra la squadra e il suo allenatore è al centro di attenzione, con la tifoseria e la dirigenza che difendono con forza la scelta del tecnico. La forte connessione tra il club e le radici del Sud Italia si riflette nel sostegno unanime verso il mister, considerato parte integrante della storia e dell’identità locale. La questione riguarda principalmente il futuro dell’allenatore e il modo in cui viene percepito dai supporter.

Il futuro tecnico salentino del Napoli è oggetto di una ferma difesa da parte della componente storica del club, con l’identità territoriale che diventa il fulcro del legame tra la panchina azzurra e la città. Starace, figura storica che gestisce il magazzino della squadra, ha espresso con forza la convinzione che Conte non lascerà il club per ricoprire incarichi in Nazionale, sottolineando come l’appartenenza alle radici del Sud rappresenti un elemento determinante per la sua permanenza. L’identità meridionale come collante tra allenatore e città. Secondo quanto emerge dalle recenti dichiarazioni rilasciate a Radio Kiss Kiss Napoli, il legame che unisce il tecnico alla realtà partenopea non è solo professionale, ma profondamente umano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, il legame con Conte: le radici del Sud blindano il mister

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