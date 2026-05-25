Napoli il fondo americano rilancia | 2 miliardi e progetto in stile Real Madrid

Notizia in breve

Un fondo americano guidato da Underdog Global Partners (UGP) ha confermato l’intenzione di investire due miliardi di euro nel club di calcio di Napoli, nonostante il rifiuto iniziale da parte del presidente in carica. La proposta prevede un progetto in stile Real Madrid, ma il primo tentativo di acquisizione è stato respinto. Il consorzio statunitense ha comunque dichiarato di voler continuare le trattative per portare avanti l’offerta.