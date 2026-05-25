Napoli il fondo americano rilancia | 2 miliardi e progetto in stile Real Madrid
Un fondo americano guidato da Underdog Global Partners (UGP) ha confermato l’intenzione di investire due miliardi di euro nel club di calcio di Napoli, nonostante il rifiuto iniziale da parte del presidente in carica. La proposta prevede un progetto in stile Real Madrid, ma il primo tentativo di acquisizione è stato respinto. Il consorzio statunitense ha comunque dichiarato di voler continuare le trattative per portare avanti l’offerta.
? In Sintesi Nonostante il primo rifiuto di Aurelio De Laurentiis (che proprio oggi festeggia il suo 77° compleanno), il consorzio statunitense guidato da Underdog Global Partners (UGP) non intende ritirarsi dalla corsa per l’acquisizione della SSC Napoli. Sul tavolo resta un’offerta da 2 miliardi di euro, supportata da un progetto in stile “Real Madrid”: la creazione di una polisportiva che unisca calcio e basket, puntando a una franchigia NBA Europe. Il piano prevede la privatizzazione e il restyling dello Stadio Maradona, punto in netto contrasto con le idee di De Laurentiis. A supportare il manager italo-americano Matt Rizzetta c’è il colosso Ariel Investments, fondo di Chicago che gestisce asset per 14 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
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