De Laurentiis cede il Napoli a un fondo americano? I dettagli sull’indiscrezione di Repubblica

Secondo un articolo pubblicato da Repubblica, il presidente del Napoli starebbe considerando la possibilità di vendere la società a un fondo di investimento statunitense. La notizia riguarda una possibile cessione dell'intera proprietà del club, con i dettagli ancora non ufficiali e in fase di valutazione. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori sviluppi o conferme ufficiali sulla trattativa. La notizia ha suscitato interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori, ma nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa.

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