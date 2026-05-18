De Laurentiis cede il Napoli a un fondo americano? I dettagli sull’indiscrezione di Repubblica
Secondo un articolo pubblicato da Repubblica, il presidente del Napoli starebbe considerando la possibilità di vendere la società a un fondo di investimento statunitense. La notizia riguarda una possibile cessione dell'intera proprietà del club, con i dettagli ancora non ufficiali e in fase di valutazione. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori sviluppi o conferme ufficiali sulla trattativa. La notizia ha suscitato interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori, ma nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa.
De Laurentiis starebbe valutando l’acquisizione del Napoli da parte di un fondo americano di investimento. Secondo Repubblica, la trattativa è sigillata dal patto di riservatezza e momentaneamente interrotta per pochi dettagli, ma può riprendere in qualsiasi momento. De Laurentiis: tre scenari sul tavolo. Il presidente azzurro coltiva non uno ma tre dubbi sulla gestione futura del club. La prima ipotesi prevede di mantenere il Napoli tutto per sé. La seconda contempla una cessione parziale della società. La terza opzione, più conservativa, riguarda l’offerta del Bari piuttosto che della squadra partenopea al fondo americano. Secondo Repubblica, il magnate ha discusso della trattativa solo con la signora Jacqueline, i figli Luigi e Valentina e l’amministratore Chiavelli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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