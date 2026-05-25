Le quotazioni di Allegri sono in aumento tra i candidati alla panchina del Napoli. Ieri, è stata annunciata una conferenza stampa congiunta, in cui si sono fornite informazioni sul processo di selezione. La situazione sembra indicare una maggiore attenzione verso il tecnico, che avrebbe visto crescere le proprie possibilità di ottenere l'incarico. Al momento, non sono stati rivelati altri dettagli o nomi ufficiali relativi alle candidature.

Napoli, 25 maggio 2026 - Ieri l'annuncio in una conferenza stampa congiunta a margine della vittoria sull' Udinese, oggi l'addio ufficiale: sotto lo sguardo attento di Aurelio De Laurentiis, come da sensazioni di settimane Antonio Conte ha concluso la sua avventura al Napoli, avviando così il valzer delle panchine che animerà gran parte dei club di Serie A nei prossimi giorni. Il resto lo ha fatto quanto accaduto nella serata di ieri perché, come preannunciato profeticamente proprio da ADL davanti a microfoni e taccuini, le ultime curve della lotta per un posto in Champions League rischiano a distanza di avere un effetto domino sul futuro della panchina degli azzurri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli, il borsino dei candidati per la panchina: in rialzo le quotazioni di Allegri

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