Panchina Napoli non solo Sarri e Allegri | quotazioni in ascesa per una terza pista!

Negli ultimi giorni si sono intensificate le voci sulla possibile sostituzione dell’allenatore del Napoli. Oltre ai nomi più noti, come Sarri e Allegri, si fa strada anche quello di un tecnico dell’Atalanta, il cui nome sta guadagnando terreno tra le ipotesi per la panchina partenopea. La notizia è stata confermata da un giornalista radiofonico, secondo cui le quotazioni di questa candidatura sono in forte ascesa. La decisione finale non è ancora stata comunicata ufficialmente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Raffaele Palladino entra nella corsa per la panchina del Napoli. Secondo quanto rivela Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, le quotazioni del tecnico dell’Atalanta sono in clamorosa ascesa negli ultimi giorni. Palladino: il nome che sorprende nella lista De Laurentiis. De Laurentiis monitora da due anni il percorso di Palladino e lo ha già contattato in passato, quando la permanenza di Conte non era ancora certa. Ora, con lo scenario post-Conte che si delinea concretamente, il tecnico atalantino torna prepotentemente in primo piano come alternativa credibile ai nomi più noti. Palladino dalla panchina durante una partita La lista azzurra comprende Maurizio Sarri, Max Allegri e Vincenzo Italiano. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Panchina Napoli, non solo Sarri e Allegri: quotazioni in ascesa per una terza pista! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Milan Flash - Senza Champions rivoluzione totale Sullo stesso argomento Leggi anche: Napoli, aperti i casting per la panchina: Allegri sfida Sarri, il confronto Repubblica: “Conte lascia una panchina che scotta Sarri tentenna, l’alternativa è Allegri”Repubblica: “Conte lascia una panchina che scotta Sarri tentenna, l’alternativa è Allegri”"> Antonio Conte si prepara a vivere gli ultimi giorni... #DeLaurentiis e il casting per la panchina del #Napoli: #Sarri e non solo. In corsa anche #Allegri x.com Napoli, Allegri torna in pole: la cena con Manna riapre il dossier panchinaUn dettaglio che aggiunge profondità all’attuale scenario: il Napoli, in sostanza, non starebbe aprendo un dossier nuovo, ma riattivando una pista mai realmente abbandonata. gonfialarete.com [MN] Lukaku lascerà chiaramente il Napoli alla fine della stagione. Nelle ultime settimane, è stato accostato anche al Milan, ma quel trasferimento non avverrà. Lo stesso Romelu ha detto a Schiavone: Non vado al Milan. reddit De Laurentiis e il casting per la panchina del Napoli: Sarri e non solo. In corsa anche AllegriIl ds Manna ha costruito l’azione, De Laurentiis l’ha rifinita e ora tocca a Maurizio Sarri decidere in che porta fare gol: quella del Napoli o quella dell’Atalanta. Un’immagine calcistica per raccont ... corrieredellosport.it