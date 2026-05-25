Il Napoli ha ottenuto una vittoria contro l'Udinese che ha consolidato il secondo posto in classifica. La partita si è conclusa con un risultato che ha permesso alla squadra di mantenere la posizione, portando a casa i tre punti necessari. Nel giorno del suo 77esimo compleanno, il presidente ha commentato la vittoria come un risultato positivo, ma ha anche annunciato ufficialmente la fine del periodo con l’allenatore Antonio Conte.

Napoli, 25 maggio 2026 - Nel giorno del suo 77esimo compleanno, Aurelio De Laurentiis scarta come regalo la vittoria del suo Napoli sull' Udinese buona a blindare il secondo posto in classifica ma anche l'annuncio ufficiale - decisamente nell'aria - della fine dell'era targata Antonio Conte. I due hanno scelto di comunicare uno seduto accanto all'altro quanto era stato sfiorato già un anno fa, più o meno di questi tempi ma in pieno clima di giubilo per lo scudetto. Sia all'epoca che oggi Conte e De Laurentiis hanno sempre tenuto a ribadire la forza del proprio rapporto interpersonale, catalogato sotto la voce amicizia. Eppure, anche durante... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli, i numeri dell'era Conte. Ora De Laurentiis è davanti a un bivio

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Conte, le ragioni delladdio al Napoli. Sarri tentenna, De Laurentiis sonda Allegri

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