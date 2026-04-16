Napoli Perinetti | Stagione positiva ora confronto Conte-De Laurentiis

Il dirigente sportivo ha commentato la stagione del Napoli, definendola positiva. Successivamente, ha annunciato che ci sarà un confronto tra l'allenatore e il presidente del club. La discussione riguarderà aspetti relativi all’andamento della squadra e alle strategie future. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti dell’incontro né sui tempi previsti. La squadra ha concluso il campionato con risultati soddisfacenti, secondo le dichiarazioni del dirigente.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – «La stagione del Napoli è positiva». Giorgio Perinetti, intervenuto a Stile TV durante la trasmissione “Salite sulla giostra”, traccia un bilancio chiaro del percorso degli azzurri, sottolineando la capacità della squadra di restare competitiva nonostante le difficoltà. «La squadra è rimasta in asse nonostante tutto ciò che è accaduto e questo lo reputo un aspetto positivo», ha spiegato il dirigente sportivo. «La stagione azzurra si è raddrizzata dopo un’emergenza durata tanto tempo. Non perdere la bussola e chiudere in maniera dignitosa non era semplice, soprattutto considerando anche la Supercoppa vinta».🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, Perinetti: «Stagione positiva, ora confronto Conte-De Laurentiis» Notizie correlate Leggi anche: Conte-Napoli, vertice a fine stagione con De Laurentiis Leggi anche: De Laurentiis è contento della stagione del Napoli, Conte vuole rimanere: il divorzio è fantascienza (Il Mattino) Aggiornamenti e dibattiti De Laurentiis e Conte si incontreranno solo dopo la qualificazione matematica alla ChampionsDe Laurentiis torna in Italia: incontro decisivo con Conte dopo la qualificazione Champions. Strategie, mercato e monte ingaggi sul tavolo. ilnapolista.it Napoli, gli uomini del presidente: chi si gioca il post Conte | CML’altro nome del presidente, ma in questo caso pare ci sia lo zampino di Manna, è quello di Fabio Grosso. Classe ’77 come Italiano, il campione del Mondo 2006 vienne da un biennio a dir poco positivo ... calciomercato.it