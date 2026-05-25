Napoli e provincia Ditto | Serve una strategia unica per valorizzare l’hinterland

Un imprenditore campano ha affermato che Napoli non può continuare a essere l’unico centro attrattivo della regione. Ha sottolineato la necessità di una strategia unitaria per valorizzare anche l’hinterland, evidenziando un divario crescente tra il capoluogo e la provincia.

“Napoli non può continuare a essere l’unico attrattore turistico e produttivo della Campania”. È il messaggio lanciato dall’imprenditore campano Enrico Ditto, che punta l’attenzione sul divario crescente tra il capoluogo e la sua provincia. Secondo Ditto, mentre Napoli città continua a crescere sul piano turistico e internazionale, vaste aree dell’hinterland restano escluse dai processi di sviluppo nonostante un patrimonio fatto di siti archeologici, paesaggi, produzioni agricole e tradizioni artigianali. “L’hinterland napoletano è un tesoro nascosto. Ignorarlo è un errore che non possiamo più permetterci”, afferma. Nel mirino finiscono soprattutto la carenza di infrastrutture, la scarsa connettività e l’assenza di una regia metropolitana capace di integrare territori come Campi Flegrei, Vesuviano, Agro Nocerino e aree interne. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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