Enrico Ditto replica a Saviano | Sul turismo a Napoli serve un’analisi seria non suggestioni

Un imprenditore napoletano ha risposto a uno scrittore, commentando le sue affermazioni sul turismo nella città. L’imprenditore ha detto di non condividere il punto di vista espresso e ha chiesto un’analisi più approfondita, invece di suggestioni. La discussione riguarda le dichiarazioni attribuite allo scrittore, che ha parlato della relazione tra turismo e criminalità a Napoli.

“Mi spiace, Roberto, ma su questo tema non condivido il tuo punto di vista ”: l’imprenditore napoletano interviene nel dibattito sulle recenti dichiarazioni attribuite allo scrittore in merito al rapporto tra turismo e criminalità. Napoli – C’è un momento in cui intervenire nel dibattito pubblico diventa necessario. Enrico Ditto, imprenditore attivo nel settore dell’ospitalità e impegnato da anni nello sviluppo turistico del territorio, ha deciso di esprimere la propria posizione in merito alle recenti dichiarazioni attribuite a Roberto Saviano sul tema del turismo a Napoli. L’intervento nasce da alcune considerazioni pubbliche nelle quali lo scrittore avrebbe fatto riferimento a un possibile legame tra la crescita dei flussi turistici e dinamiche riconducibili alla criminalità organizzata.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Turismo, Napoli attrae ma non trattiene i visitatori. Ditto: Troppa improvvisazione, serve una regiaEnrico Ditto, l’imprenditore napoletano del settore dell’ospitalità, che lo scorso 26 marzo sulle colonne del Roma aveva invitato a spostare il focus... Affitti brevi Napoli, l’analisi di DittoNapoli si trova davanti a un bivio delicato: continuare a cavalcare l’onda della crescita turistica oppure fermarsi a riflettere su come governare il...