Turismo Napoli attrae ma non trattiene i visitatori Ditto | Troppa improvvisazione serve una regia

Napoli continua ad attirare molti turisti, ma sembra faticare a mantenerli a lungo. Secondo un imprenditore del settore dell’ospitalità, la città soffre di una gestione poco strutturata che si traduce in un’eccessiva improvvisazione. Lo scorso 26 marzo, l’imprenditore ha evidenziato la necessità di una pianificazione più accurata per migliorare l’esperienza dei visitatori e favorire una permanenza più stabile.

Enrico Ditto, l’imprenditore napoletano del settore dell’ospitalità, che lo scorso 26 marzo sulle colonne del Roma aveva invitato a spostare il focus dal numero degli arrivi alla qualità della permanenza, legge oggi nei dati post-pasquali la conferma di una tesi chiara: Napoli attrae, ma fatica ancora a trattenere. I flussi pasquali sono stati consistenti, ma la permanenza media è rimasta sotto il potenziale, la distribuzione tra centro e periferia metropolitana ancora squilibrata e le criticità strutturali — mobilità, decoro, gestione dei rifiuti — si sono manifestate puntualmente, esattamente come previsto. “Non esiste ospitalità senza città — aveva affermato Ditto —.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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