Matteo Moretto ha confermato che Allegri è il nome principale nella lista del Napoli per la prossima stagione. Tuttavia, il Milan ha un vantaggio rispetto alla concorrenza.

Il futuro di Massimiliano Allegri resta uno dei temi più caldi in casa Milan. Il crollo nel girone di ritorno e le recenti tensioni con Zlatan Ibrahimovic hanno rimesso in discussione la sua posizione. Tuttavia, nel contratto del tecnico toscano è presente una clausola per il rinnovo automatico fino al 2028 con un aumento di stipendio (da 5 a 6 milioni). La condizione necessaria per far scattare il prolungamento è legata alla qualificazione in Champions League. La nostra sensazione, dunque, è che, con una vittoria contro il Cagliari, Allegri resterebbe saldo sulla panchina rossonera. Nelle ultime settimane si è registrato un forte interesse del Napoli per Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri al Napoli? Moretto conferma: “È il nome in cima alla lista”. Ma il Milan ha un vantaggio: ecco quale

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