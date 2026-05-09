Napoli se Conte va via ADL ha un preferito | un italiano in cima alla lista

Il futuro dell’allenatore del Napoli sembra essere in bilico, con voci che circolano da settimane riguardo a una possibile separazione alla fine della stagione. Nonostante il suo contributo alla squadra, ci sono segnali di tensione e difficoltà interne che portano a ipotizzare un nuovo nome come possibile successore. La società sta valutando attentamente le opzioni, con un’attenzione particolare a un profilo italiano.

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli appare sempre più incerto. Nonostante l’impatto importante del tecnico, nelle ultime settimane sono emerse problematiche che fanno pensare a un possibile addio a fine stagione. Differenze di vedute con la società e la necessità di programmare a lungo termine potrebbero portare a una separazione anticipata. Aurelio De Laurentiis, come da tradizione, non vuole farsi trovare impreparato e starebbe già valutando diversi profili per la successione. Tra i nomi più caldi spicca quello di Enzo Maresca, allenatore apprezzato per il suo stile di gioco moderno, propositivo e fortemente identitario. Le sue squadre si distinguono per qualità nel possesso e organizzazione tattica.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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